Front atmosferyczny nastraszył Polaków. Państwowa Agencja Atomistyki wydała komunikat

Wszelkie komunikaty o obiektach nad naszym krajem czy ryzykiem zwiększonego promieniowania wywołują obecnie niepokój wśród mieszkańców. Panikę podsycają często sami ludzie – kwestią do zastanowienia jest, czy robią to celowo, czy przez przypadek. Dlatego zanim zaczniemy się obawiać, warto zweryfikować pogłoski u sprawdzonych źródeł. Państwowa Agencja Atomistyki odniosła się do informacji na temat zagrożenia radiacyjnego w Polsce.