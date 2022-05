W tej skale mogą znajdować się mikroorganizmy. Utknęły w niej ponad 800 milionów lat temu

Jakim cudem coś żywego może znajdować się we wnętrzu skały, w tym przypadku soli kamiennej? Badacze zauważają, że kiedy taki halit tworzy strukturę krystaliczną w otoczeniu wody morskiej, to niewielkie ilości wody mogą zostać zamknięte w jego wnętrzu. Od tego momentu są one szczelnie chronione przed wpływem świata zewnętrznego.