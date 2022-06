Powstaje zatem pytanie o to, jak funkcjonuje pojedyncza komórka o długości dwóch centymetrów. Jakby nie patrzeć, procesy zachodzące we wnętrzu komórki zazwyczaj zachodzą w zupełnie innej skali i w tym przypadku mogą nie mieć takich samych skutków. Okazuje się jednak, że we wnętrzu Thiomargarita magnifica istnieją organelle komórkowe, których naukowcy nie spotykali w żadnych innych bakteriach. Przykładem takiego organellum mogą być chociażby pepiny, które są niewielkimi pojemnikami na DNA, które w przeciwieństwie do innych bakterii, nie unosi się swobodnie w całej objętości komórki.