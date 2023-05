Zamienią energię ze Słońca w paliwo. Właśnie stworzyli syntetyczne liście

Obecnie urządzenie stanowi jedynie dowód słuszności koncepcji naukowców i posiada jedynie umiarkowaną wydajność. To jednak stanowi zachętę dla badaczy by usprawnić cały proces do tego stopnia, by mógł on być stosowany masowo. Naukowcy pracują nad optymalizacją absorberów światła, aby mogły lepiej pochłaniać światło słoneczne i innych elementów technologii by była bardziej wydajna. Dalszych prac wymaga również doprowadzenie do tego, by innowacyjna technologia mogła służyć do produkcji masowych ilości paliwa. Jak tłumaczy jeden z zaangażowanych w projekt naukowców, wspomniany Erwin Reisner: