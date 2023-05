Boją się promieniowania. I nie chodzi o maszty komórkowe

Farmy fotowoltaiczne wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu. Teoretycznie z energii ze słońca powinniśmy się cieszyć, ale nie wszystkim to odpowiada. Chociaż o protestach głośno jest głównie w kontekście masztów komórkowych, to przeciwnicy farm solarnych zaczynają bardziej zwracać na siebie uwagę. Używają nawet tych samych argumentów, co środowiska anty-5G.