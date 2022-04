Tempo przechodzenia użytkowników na Windowsa 11 spadło niemal do zera.

System ten ma bardzo surowe wymagania sprzętowe. Nie chodzi tu przy tym o wymagania względem wydajności podzespołów komputera, a o obecność nowoczesnych modułów bezpieczeństwa. Ryzen 3000, Core 8. generacji, Snapdragon 850 i inne rodziny układów wydanych w podobnym terminie to absolutne minimum dla Windowsa 11. Co oznacza, że wiele aktywnych komputerów, w tym nadal wydajnościowo wystarczających do nowoczesnej pracy i rozrywki, przejść na Windowsa 11 nie może. Na szczęście Windows 10 będzie serwisowany co najmniej do października 2025 r. Co zapewne na długo wstrzymywać będzie Windowsa 11 przed dalszym zdobywaniem rynkowych udziałów.