Firma opublikowała zestaw niezbędnej dokumentacji dla twórców aplikacji na Android TV 12. To standardowa praktyka, dzięki której deweloperzy mogą zacząć testować i projektować swoje apki z myślą o nowym systemie i urządzeniach. Co właściwie pojawi się w Android TV 12? Najistotniejszą zmianą zdaje się dostosowanie systemu do obecnych już od lat standardów wyświetlania obrazu.