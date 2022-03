Sam na to złorzeczyłem - wracałem zmęczony do domu, miałem wielką ochotę odreagować przy ulubionych utworach, a pozostało mi tylko narzekanie, że nie przewidziałem awarii i nie zgrałem żadnej płyty do plików muzycznych, a tych do telefonu. Przypomniało mi to o dużej wartości, jaką zapewnia faktyczne prawo do posiadania muzyki i dysponowania nią wedle życzenia. Z usług streamingowych warto korzystać, bo są tanie i zapewniają dostęp do milionów piosenek w bardzo wygodny sposób. Poważnie rozważam jednak powrót do kupowania najciekawszych albumów na CD. Niewykluczone, że coraz więcej osób dochodzi do podobnego wniosku.