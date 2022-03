Pierwszy 97-calowy OLED TV w historii. Znamy cenę

Niektórzy są zdania, że telewizor powinien być tak dobierany, jak Amerykanie dobierają swoje pickupy czy kanapki. Większy oznacza lepszy. I choć wielu entuzjastów kina w domu stwierdzi, że to bluźnierstwo i wyciągnie kalkulator mający wykazać optymalną przekątną do odległości od kanapy - tak wielu te skomplikowane wyliczenia nie przekonają. Nie dziwię się, bo sam doceniam imersję, jaką zapewnia ekran o postrzegalnym rozmiarze porównywalnym do tego w kinie, gdy widz siedzi na środku sali. Choć oczywiście da się przesadzić - rozglądanie się po ekranie, bo nie da się objąć wzrokiem całości, sensu większego nie ma.