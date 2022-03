Samsung S95B z matrycą QD-OLED 4K dostępny będzie w dwóch rozmiarach: 55- i 65-calowym. Ceny to, odpowiednio, 2400 dol. i 3500 dol. W bezpośrednim przeliczeniu na złotówki daje to kwoty 10,1 tys. zł i 14,7 tys. zł. Należy jednak założyć, że w Europie będą droższe z uwagi na nieco inne opodatkowanie. Z animowanego GIF-a w miniaturce można się jeszcze dowiedzieć, że telewizory te będą wyposażone w ten sam procesor obrazu, co sztandarowe modele Neo QLED, co powinno zagwarantować bardzo dobrze działające algorytmy rekonstrukcji obrazu. Z wyszukiwarki sklepowej wynika też, że telewizory pojawią się w amerykańskich sklepach już w połowie przyszłego miesiąca.