LG pozostaje przy dotychczasowych oznaczeniach swoich telewizorów OLED. Każda z linii symbolizowana jest literą - A to najtańszy model, Z najdroższy. Cyfra przy tej literze oznacza generację produktu. Innymi słowy, LG OLED A2 to najtańszy model na rok 2022 r., zaś LG OLED Z2 najdroższy (a, by jeszcze zapewnić dodatkowy przykład, LG OLED A1 to najtańszy zeszłoroczny model).