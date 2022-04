Microsoft chce cię przekonać do aktualizacji. Windows 11 otrzyma dużo nowości

Kolejne nowości są nieco mniej ekscytujące, ale z pewnością znajdzie się ktoś, komu się przydadzą. Microsoft wprowadza bowiem do systemu zintegrowane narzędzia do wideorozmów, które znamy z zaawansowanych kamerek internetowych, takie jak inteligentne rozmywanie tła, poprawianie ekspozycji, redukcja hałasu i poprawa jakości głosu czy manipulowanie obrazem tak, by wyglądało jakbyśmy utrzymywali kontakt wzrokowy, patrząc bezpośrednio w kamerę (czego większość ludzi nie robi). Te nowości będą jednak póki co dostępne tylko dla ekstremalnie nielicznego grona użytkowników, posiadających urządzenia z Windowsem 11 wyposażone w procesory Qualcomma, gdyż nowe funkcje będą wykorzystywać NPU w celu ulepszania obrazu i dźwięku podczas spotkań. Z czasem jednak trafią one do wszystkich użytkowników, również tych posiadających komputery z tradycyjnymi procesorami x86.