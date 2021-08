Od dziś firmowi i korporacyjni klienci Microsoftu mogą testować i wdrażać Windowsa 365. Są ceny wszystkich abonamentów. Komputery w chmurze dla pracowników to na razie usługa dla zamożniejszych.

Windows 365 to usługa dla tych użytkowników, którzy z jakiegoś względu nie mogą mieć przy sobie komputera z aplikacjami dla Windows. Microsoft zapewnia w jej ramach wirtualny komputer w chmurze z zainstalowanym Windowsem. Użytkownik może się do niego zalogować z poziomu dowolnego innego urządzenia – byle z nowoczesną przeglądarką internetową – i zyskać dostęp do oprogramowania.