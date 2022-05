Wygląda na to, że prace nad tegoroczną aktualizacją Windowsa 11 zostały zakończone. Microsoft w ramach Niejawnego programu testów systemu Windows opublikował nie jedną, a dwie kompilacje testowe. Jedną do kanału Beta, jedną do kanału Dev. Od tej pory kompilacje w kanale Dev dotyczyć będą nie systemu Windows 11 22H2, który ma pojawić się w tym roku, a Windows 11 23H2, przewidziany na rok przyszły, lub nawet późniejszych jego wersji.