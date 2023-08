Bootowalny pendrive na Windows i Linux - jak zrobić? Zajmie ci to kilka minut

W internecie można znaleźć mnóstwo poradników dotyczących tworzenia nośników instalacyjnych systemów operacyjnych, ale często są one skomplikowane i czasochłonne. Tymczasem obecnie jest to zadanie proste i wymagające minimalnej wiedzy technicznej.



Co będzie nam potrzebne do stworzenia bootowalnego pendrive'a z wersją instalacyjną systemu operacyjnego? Przede wszystkim sam pendrive, a całą resztę narzędzi udostępnią nam producenci systemów, bądź skorzystamy z darmowych aplikacji firm trzecich. Pendrive powinien mieć pojemność co najmniej 8 GB, co stanowi minimum dla Windows. Oczywiście im szybszy pendrive, tym lepiej (sam proces stworzenia pendrive'a i późniejsza instalacja systemu przebiegnie szybciej), ale praktycznie rzecz biorąc nada się każdy model o takiej pojemności.