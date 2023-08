Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób

Zaaferowany siadasz do komputera, bo masz pilną pracę. Wpisujesz hasło i... jest nieprawidłowe. No tak, wczoraj zmieniałeś hasło dostępu do systemu. Zaraz... jak to szło?



Brzmi znajomo? Każdy z nas - może oprócz osób obdarzonych pamięcią eidetyczną - zmagał się z takim problemem. Niezależnie czy chodzi o hasło dostępu do systemu, usług Google'a, czy poczty e-mail.