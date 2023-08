Jak sprawdzić czy link jest bezpieczny? Te sposoby musisz znać

Niestety sprytne socjotechniki stosowane przez przestępców sprawiają, że czasami klikniemy w podejrzany odnośnik - czy to w pośpiechu, z ciekawości, czy też z przestrachu (fałszywe zawiadomienie od urzędu skarbowego, brak opłaty za subskrypcję, czy nieopłacony mandat). Jeśli wiadomość SMS, czy mail chce cię zmusić do szybkiego kliknięcia w link, to najprawdopodobniej pochodzi od przestępców. Co jeśli już w niego kliknęliśmy?