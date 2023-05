Koniec tabloidyzacji Windowsa. Będzie można wywalić tę usługę z widżetów

Windows na dziś rozwijany jest równocześnie przez dwa współpracujące ze sobą piony w Microsofcie. Jeden, powiązany z działem Azure, odpowiada za zaszytą w systemie technologię, za jego stabilność i bezpieczeństwo. Drugi, powiązany z działem komputerów osobistych, odpowiada za warstwę aplikacyjną i integrację z usługami online. Czyli na znalezieniu sposobów na dodatkowy zarobek na Windowsie.



Ten drugi ostatnimi czasy stał się co najmniej nadgorliwy. To za jego sprawą jak użytkownik próbuje korzystać z Chrome’a czy dowolnej innej przeglądarki Windows sporadycznie wyświetla bannery, że może jednak warto używać Edge’a. To on odpowiada za to, że przycisk wywołujący Bing Czata jest doklejany do każdego możliwego elementu interfejsu. Windows ma naganiać na darmowe i płatne usługi Microsoftu. Bo sam Windows to produkt niemalże schyłkowy.