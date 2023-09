Microsoft zainstaluje ci nowego Windowsa. Nie masz nic do gadania

W październiku bieżącego roku zostanie wydany po raz ostatni zestaw łatek serwisowych do Windowsa 11. To oznacza, że od listopada Windows 11 22H2 zacznie być u posiadaczy starszych Windowsów 11 automatycznie stosowany. Użytkownik nie będzie musiał nic robić, nie należy też się spodziewać długiej przerwy w pracy komputera. Przywita go jednak kilka niespodzianek.