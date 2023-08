Microsoft zaszył w Windowsie irytujące reklamy. Teraz twierdzi, że to niechcący

Użytkownicy, dziennikarze i influencerzy otwarcie narzekają na takie zachowanie Windowsa od bardzo wielu miesięcy, Microsoft jednak do tej pory pozostawał głuchy na tego rodzaju skargi. Właściwie to odniósł się do nich tylko Chris Capossela, dyrektor marketingu firmy. Goszcząc w podcaście Windows Weekly zaprotestował, twierdząc, że to nie reklamy, a porady. Za reklamy płaci podmiot trzeci, to nie są opłacone komunikaty. Jasne.