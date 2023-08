Jednym ze sposobów jest nierespektowanie ustawień użytkownika w systemie Windows 11. System ten co prawda pozwala na ustawienie domyślnej przeglądarki innej niż Microsoft Edge, ale to ustawienie działa tylko częściowo i nie dotyczy kliknięć we wszystkie hiperłącza. Jeżeli użytkownik kliknie w element bezpośrednio w powłoce Windows - na przykład w widżet z ciekawym newsem czy w Bing Czata - to zawsze będzie on otwarty w przeglądarce Edge. Nawet jeżeli użytkownik świadomie ustawił coś innego.