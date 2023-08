Znika jedna z ostatnich przewag iPhone'a. Google pracuje nad czymś ekstra

Funkcje te nie są unikatowe dla Apple’a. Nieodległy poziom integracji oferują chociażby urządzenia z systemem Android z One UI - zarówno między sobą, jak i między urządzeniami z Windowsem. Jeżeli jednak ktoś ma nadzieję na podobną współpracę wszystkich sprzętów z Androidem - to nie ma na co liczyć. Przynajmniej na razie, bo Google już nad tym pracuje.