Smartfony Samsunga bardzo się zmienią. Oto nowe One UI 6.0 - jest piękne

Nikogo chyba nie zaskoczę twierdząc, że smartfony z Androidem wszystkich producentów są po prostu do siebie podobne. Co prawda są firmy, które nadal usiłują walczyć na megapiksele, gigaherce, natomiast to, co tak naprawdę odróżnia telefony to nakładka systemowa. Wystarczy spojrzeć na urządzenie Samsunga i Xiaomi - oba bazują na Androidzie i obecny One UI 5 bardzo różni się od MIUI.