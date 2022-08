Google właśnie wydał Androida 13. Oto nowości

Pojawi się też zupełnie nowe menu do otwierania zdjęć i grafik. Będzie ono listowało zarówno obrazy przechowywane na urządzeniu, jak i te w prywatnych chmurach użytkownika. Zmiana nie jest jednak podyktowana względami estetycznymi, a raczej nie tylko. Wraz z Androidem 13 zdjęcia stają się osobnym, wydzielonym zbiorem danych. Po co? Większość aplikacji, które potrzebuje uprawnienia do dostępu do pamięci urządzenia, w rzeczywistości potrzebuje tylko dostępu do zdjęć. Google wprowadza więc nowe uprawnienie, dzięki któremu aplikacje nie będą musiały prosić o dostęp do całej pamięci - co tym samym zwiększy bezpieczeństwo i prywatność użytkowników.