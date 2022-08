Jaki program do aktualizacji sterowników na Windows 10 i 11?

Połapać się w tym na własną rękę jest dość trudno. Na szczęście nikt nie zna komputera użytkownika tak dobrze, jak podmiot, który go wyprodukował. Jeżeli komputer użytkownika nie jest samodzielnie przez niego złożonym PC (lub przez sklep, w którym go kupował) niemal z całą pewnością dołączona jest do niego aplikacja, zainstalowana już w Windowsie. Niestety, co producent, to inna nazwa, ale na pewno zaczyna się od nazwy producenta i ma w sobie support lub driver. Na przykład HP Support Assistant, Dell SupportAssist czy Asus Driver Utility. Taka aplikacja po włączeniu może przeskanować zainstalowane sterowniki i sprawdzić czy nie ma do pobrania i zainstalowania ich lepszych wersji - i to wykonać.