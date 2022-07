Przez ostatnie dni wieszał mi się interfejs Windowsa 11. Znalazłem rozwiązanie

Jak mogą działać w przyszłości takie moduły i rozszerzenia do Paska Windowsa 11? Podpowiedź czai się w tych już dostępnych. Na przykład panel Czatów to właśnie tego rodzaju rozszerzenie. Webowa aplikacja, która podczepia się pod Pasek za pomocą stosownych interfejsów programowych. Jeżeli ktoś podskórnie czuje, że wstrzykiwanie dynamicznie generowanego i pobieranego ze zdalnych serwerów webowego kodu do powłoki (interfejsu) systemu operacyjnego to proszenie się o kłopoty, to intuicja tę osobę nie zwodzi. Niedawno natrafiłem na problem, który - jak wynika z przeglądu for internetowych - trapi coraz większą liczbę użytkowników. W końcu zdołałem go rozwiązać, a naprawa jest bardzo prosta. I nieco kompromitująca dla Microsoftu.