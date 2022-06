Blue screen. Jak naprawić niebieski ekran śmierci w Windows 10?

W tym momencie komputer uruchomi się pobierając do pamięci tylko najważniejsze systemowe biblioteki, niezbędne do działania. Wiele urządzeń i aplikacji w tym trybie nie będzie działać. To tryb serwisowy, nie jest przeznaczony do pracy. Jeżeli podczas uruchamiania w trybie awaryjnym nadal wystąpi niebieski ekran śmierci, oznacza to poważne uszkodzenie systemu lub sprzętu, co wiąże się z koniecznością jego reinstalacji lub wizyty w serwisie.