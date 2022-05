Windows 11 zyskał funkcję automatycznej tapety. Możesz już pobrać aktualizację

To, co jednak dziwić mogło, to fakt, że W centrum uwagi Windows ograniczone było tylko do ekranu blokady. Jeśli chodzi o tapetę Pulpitu, użytkownik musi sam sobie ją wybrać, wskazując jedną z kompozycji systemowych lub własny obrazek. Nie można tego zautomatyzować, trzeba sobie pomagać zewnętrznymi aplikacjami. Nawet sam Microsoft udostępnia programik Bing Wallpaper, który synchronizuje tapetę Pulpitu ze zdjęciem dnia w usłudze Bing. Na szczęście programiki nie będą już niezbędne.