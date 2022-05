Acer pokazał wiosenne nowości. Wyświetlacze OLED, najnowsze procesory i dużo ekologii

Acer w tym roku wyraźnie dąży do tego, by nikt nie mógł pozostać obojętny na widok jego oferty. Trudno nie być pod wrażeniem różnorodności. Acer przygotował coś niemal dla każdego, kto wykorzystuje komputer do pracy. Od wypasionych ultrabooków przez energooszczędne i niedrogie PC do lekkiej pracy.