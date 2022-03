Acer stworzył mobilną podłogę dla dzieciaków. Można po niej biegać i skakać

Projektor wykorzystany w ramach interaktywnej podłogi FunFloor to Acer S1286H. Cechują go jasność na poziomie 3500 lumenów (w trybie standardowej projekcji), współczynnik kontrastu na poziomie 20000:1 oraz projekcję w zakresie od 40 cm do 3,5 m. Urządzenie waży przy tym jedynie 3,1 kg, przez co jego transport nie jest przesadnie dużym problemem.