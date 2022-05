Surface Booka trapił jednak poważny problem konstrukcyjny. By zapewnić mu funkcję tabletu procesor musiał znajdować się za wyświetlaczem, musiał też zawierać wbudowany układ graficzny z uwagi na utratę dostępu do głównego GPU znajdującego się w stacji dokującej. To rodziło niemałe problemy z chłodzeniem, przez co Surface Book był bardzo ciekawym komputerem o wydajności pozostawiającej zbyt wiele do życzenia - w kontekście jego bardzo wysokiej ceny.