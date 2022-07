Tryb awaryjny w Windows 10 i 11. Jak uruchomić i włączyć komputer?

Tryb awaryjny Windowsa bywa bardzo pomocny. Dzięki niemu można usunąć wiele usterek w komputerze i doprowadzić go do stanu używalności bez czasochłonnego przywracania do ustawień fabrycznych czy wizyty w serwisie. Ale jak go włączyć, a następnie uruchomić komputer? Oto instrukcja, krok po kroku.