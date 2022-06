Windows 11 22H2 już gotowy. Aktualizację można pobrać nawet dziś

W teorii można na chwilę przystąpić do programu Windows Insider, uaktualnić system do wersji 22H2, po czym wypisać się z programu. W ten sposób można zyskać dostęp do kompilacji 22621 bez czekania do września i testowania czegoś niestabilnego. Warto jednak mieć na uwadze, że do września do kompilacji 22621 będą jeszcze publikowane łatki i poprawki, usuwające ostatnie błędy. System, choć teoretycznie gotowy, może jeszcze sprawiać pewne problemy. Lepiej zaczekać aż się pojawi w Windows Update.