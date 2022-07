Przywracanie systemu w Windows 10 i 11. Jak go odzyskać?

Zdarzają się awarię, których rozmiar jest na tyle duży, że nie ma sensu próbować je ręcznie naprawiać. Znacznie szybciej - choć i tak to czynność czasochłonna - będzie przywrócić system Windows do stanu fabrycznego. Atutem takiego działania jest gwarancja sukcesu. System będzie działał jak nowy, nie będzie skażony błędami, na dodatek działanie to nie wymaga myślenia czy zaawansowanej wiedzy informatycznej. Niestety to również oznacza, że wszystkie aplikacje i gry trzeba będzie zainstalować ręcznie na nowo. U niektórych użytkowników oznaczać to będzie zabawę na cały dzień. Alternatywą dla tak drastycznego działania może być odzyskanie systemu Windows z punktu przywracania, o czym przeczytasz na końcu tekstu.