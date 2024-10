Jak zainstalować system Windows 10/11 po wymianie dysku twardego?

W tym przypadku sprawdzi się EaseUS Disk Copy. To zaawansowany program do klonowania dysków, który po wymianie dysku bez utraty danych pozwoli łatwo przenieść system Windows 10 lub 11 i odzyskać dane z uszkodzonych dysków. EaseUS Disk Copy obsługuje wszystkie systemy operacyjne Windows i klonuje dyski twarde w różnych formatach od wielu producentów. EaseUS Disk Copy sprawia, że wymiana uszkodzonego dysku lub uaktualnienie do większego (nowszego, szybszego) SSD jest łatwe - nie potrzeba dodatkowej wiedzy technicznej.