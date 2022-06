Defragmentowanie dysku. Co to jest, co to daje i jak to zrobić?

Następnie zmodyfikujmy pierwszy plik. Powiedzmy, że to dokument tekstowy, z którego wycinamy obrazki. Jego objętość zmieniła się do 0,5 MB, co oznacza, że zajmuje już 512 bloków, a kolejny niezmiennie 1024. Wróćmy teraz do metafory z pudełkami. Pierwszy plik (1024 pudełka) został zredukowany na skutek edycji użytkownika do rozmiaru 512 pudełek. Drugi niezmiennie zajmuje 1024 pudełka. Czyli mamy rząd 512 pudełek, wyrwę na długość kolejnych 512 pudełek, a następnie 1024 pudełka. Ta wyrwa to pusta przestrzeń na dane.