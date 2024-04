Jak sprawdzić wydajność dysku? Zobacz, czy działa z pełną prędkością

Spowodowane jest to tym, że mamy do czynienia zarówno z różnymi dyskami, jak i slotami M.2, a konkretnie z obsługą różnych wersji interfejsu PCI Express. Dysk wykorzystujący możliwości danej wersji interfejsu PCIe, musi być podłączony do slotu M.2 o takim samym standardzie, aby sięgnąć wartości transferu deklarowanych przez producenta.