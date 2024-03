Można zrobić dysk, który nie płonie po podłączeniu do PCIe 5.0. Oto test SSD Samsung 990 EVO

Generalnie wszystko wygląda w porządku, bowiem 990 EVO plasuje się pomiędzy poprzednim modelem EVO, a 990 w wersji PRO - zarówno jeśli chodzi o cenę, jak i wydajność. W przypadku wersji 2 TB nowy SSD wręcz podważa sens sprzedaży poprzednika w takiej cenie, chociaż oczywiście wiele zależy od interfejsu PCIe jaki jest dostępny w naszym komputerze. Jeśli mamy do dyspozycji tylko PCIe 3.0, to nawet jeśli zainstalujemy tam 990 EVO, to jego osiągi i tak będą ograniczone do tego co potrafi 970 EVO (który praktycznie w maksymalny sposób wykorzystuje przepustowość PCIe 3.0 x4).