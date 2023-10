To dosłownie gorący towar. Testujemy SSD PCIe 5 ADATA Legend 970

Nieśmiało, bo nieśmiało, ale SSD NVMe wykorzystujące interfejs PCIe 5.0 coraz częściej pojawiają się w sklepach. Na co można liczyć w przypadku takich dysków i jak wygląda wydajność w porównaniu do SSD PCIe 4.0? Sprawdzam!



Wydawałoby się, że dwukrotne zwiększenie przepustowości w stosunku do interfejsu PCIe 4.0 powinno dać widoczny zysk w każdym przypadku. Jak jednak doskonale wiemy po porównaniu SSD PCIe 3.0 do 4.0, temat jest nieco bardziej złożony.