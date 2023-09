Czy warto zmienić procesor na najnowszy? Zmodernizowałem komputer do gier i opadła mi szczęka

W naszej platformie testowej, na której testowaliśmy w grach najnowsze karty graficzne, znajdował się do tej pory procesor AMD Ryzen 7 5800X3D. Jest to wciąż jeden z ciekawszych procesorów dla graczy, bowiem dodatkowa pamięć L3 pozwala znacząco przyśpieszyć działania gier.



Dodatkowo zarówno płyty AM4, jak i pamięci DDR4 można kupić w bardzo atrakcyjnych cenach - biorąc pod uwagę również to, że w przypadku procesorów X3D pamięć RAM ma mniejszy wpływ na wydajność (bo więcej danych mieści się w cache CPU), a i wyciśnięcie na 5800X3D taktowania RAM powyżej 3700 MHz to niezły wyczyn. A zestawy RAM DDR4 3600 MHz kosztują obecnie grosze.