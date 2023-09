Aktualizacja 2.0 odkupiła Cyberpunka 2077. Mamy grę o jakiej marzyliśmy - test

Podobnie działa to z leczeniem i apteczkami. Te z przedmiotów jednorazowych zamieniły się w przedmioty odnawialne. Oznacza to, że nie trzeba ich dłużej zbierać oraz magazynować. Wcale nie jest przez to łatwiej, ponieważ czasem podczas walki tempo odnawiania przedmiotu leczącego może być niewystarczające do obranej przez gracza taktyki. Spamowanie klawisza leczenia już nie działa, przez co niektórym wrogom łatwiej jest dopaść bezradnego gracza. Rozrzucone po Night City skrzynie medyczne wciąż zawierają przedmioty związane z medycyną, ale najczęściej jest to kategoria "rupiecie", którą potem bez żadnych oporów sprzedajemy u handlarza.