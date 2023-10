Poszukiwania najlepszego dysku zewnętrznego dobiegły końca. Test Samsung Portable SSD T9

Co Samsung Portable SSD T9 ma takiego, czego nie ma konkurencja? Samsung chwali się niższym poborem energii, co pozwala nie tylko przenośnym urządzeniom z T9 pracować dłużej, ale i pozwala ograniczyć problemy z kompatybilnością. Dodatkowo niższe temperatury (w porównaniu do produktów konkurencji) sprawiają, że są one bardziej niezawodne. Równie istotny jest znacznie większy bufor TurboWrite (180 GB dla modelu 4 TB, 88 GB dla modelu 2 TB i 22 GB dla modelu 1 TB), który pozwala przenośnemu SSD Samsunga pracować z pełną wydajnością przez naprawdę długi czas. Czy to wszystko wystarczy, by konsumenci sięgnęli właśnie po modele Samsunga? Cóż jeśli chcesz mieć najlepszy zewnętrzny SSD, to jego cena z pewnością nie będzie najniższa, ale gdyby wujek Sam obniżył nieco ceny, to atrakcyjność T9 z pewnością by wzrosła.