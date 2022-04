Zewnętrzne dyski Samsung T7 są popularne, szybkie i nieźle wycenione. Do tej rodziny dołącza również wytrzymały model T7 Shield. Gwoli ścisłości najszybszy dysk zewnętrzny również należy do Samsunga i jest to model X5 podłączany do Thunderbolt - wyjątkowo szybki, ale niestety i drogi.