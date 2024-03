Jak zaktualizować firmware dysku SSD i karty graficznej? Oto dlaczego warto to zrobić

Jeśli operacja aktualizacji firmware zostanie przerwana (np. przez chwilowy brak prądu), to urządzenie może przestać działać. Nie oznacza to, że bezpowrotnie się uszkodziło - po prostu taką operację trzeba przeprowadzić jeszcze raz. W przypadku gdy jest to jedyny dysk, czy karta graficzna w komputerze to możemy mieć problem - pozostanie nam uruchomienie komputera z innego dysku, czy przy użyciu innego GPU. Jeśli będziemy mieli pecha, to może czekać nas wizyta w serwisie, który wykona za nas taką operację.