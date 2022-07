Zaskakujące działania Microsoftu. Czy ktoś widzi w tym sens?

Do kanału dla deweloperów programu beta-testów Windows Insider trafiły trzy godne wspomnienia nowości w formie trzech dużych uaktualnień aplikacji. I wszystkie trzy są co najmniej dziwne, jeśli nie zabawne. Dotyczą bowiem programów i czynności, które - intuicyjnie jestem przekonany - wykonuje już margines użytkowników Windowsa. Tymczasem ilość pracy, jaka została włożona w te uaktualnienia, jest znacząca. Mam w związku z tym kilka uwag co do priorytetów ulepszania Windowsa, ale po kolei.