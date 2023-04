Jak zaktualizować sterowniki karty graficznej? Oprogramowanie może to zrobić za ciebie

Czasy kiedy instalacja i aktualizacja sterowników karty graficznej wymagały jakichś skomplikowanych manipulacji dawno już odeszły w niepamięć. W internecie wciąż można się jednak spotkać z uwagami, że na konsolach panie, to wszystko się dzieje samo, a na komputerach to jakichś sterowników ciągle szukać trzeba.



Fakty tymczasem są takie, że z aktualizacją sterowników do karty graficznej na PC poradziłby sobie średnio rozgarnięty szympans, a aktualnie proces ten potrafi się sprowadzić się do kliknięcia w okienko z komunikatem "Hej, są nowe stery do twojej grafy!" i potwierdzenia operacji. W zasadzie nie musisz nawet wiedzieć, jaki model karty graficznej kryje się w twoim komputerze, bo zostanie automatycznie wykryty.