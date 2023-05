Android 14 ma być śliczny. Nie jest jednak jasne czy ktoś to doceni

Creative Compose to nowa funkcja aplikacji Google Wiadomości. Wykorzystuje ona model językowy PaLM 2 do sugerowania odpowiedzi na podstawie toku rozmowy. Wystarczy puknąć palcem w jedną z propozycji, by automatycznie pojawiła się w polu tekstowym. Można też wykorzystać tę funkcję do przeredagowania napisanej już wiadomości - na przykład, na bardziej formalny lub swobodny ton, czy nawet... w wersji rymowanej. Publiczne testy Creative Compose mają ruszyć latem bieżącego roku.