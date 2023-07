Google zaszył w nowym Androidzie ukrytą grę. Właśnie została odnaleziona

Każda nowa wersja Androida przynosi ze sobą małą funkcję, wyczekiwaną przez właściwie każdego entuzjastę mobilnego systemu operacyjnego Google. Mowa tu o easter eggu - ukrytej niespodziance, którą znajdziemy w ustawieniach każdego urządzenia z systemem Android.



W Androidzie 2.3 Gingerbread był to obraz przedstawiający Androida obok piernikowego ludzika zombie, otoczonego przez zombie korzystające z telefonów komórkowych. Z kolei w Androidzie 4.1-4.3 Jelly Bean było to morze fasolkowych żelek, a w najnowszych 12 i 13 był to możliwy do nakręcenia zegar. Dzięki najnowszej aktualizacji wersji beta Androida 14 możemy zobaczyć, co w tym roku przygotowało dla nas Google.