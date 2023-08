Windows się wiesza po ostatniej aktualizacji. Nie rób jej, Microsoft nie wie, co się dzieje

Microsoft przyznaje, że nie ma pojęcia, co powoduje ten krytyczny błąd. Wszak komputery, na których są zainstalowane Windows 10 i Windows 11 nie zmieniły nagle swoich mikroprocesorów. Co więcej, błędy te nie zostały wykryte w programie publicznych beta-testów Windowsa. Microsoft na razie nie planuje zmiany w harmonogramie publikacji aktualizacji, ale to jeszcze może ulec zmianie.