Skoro większość aplikacji nie potrzebuje Windowsa, to może użytkownicy też już go nie potrzebują

To niezwykle smutne, że kiedy w końcu świat uwolnił się od windowsowego monopolu (w ujęciu technicznym), to jedyną mainstreamową alternatywą pozostaje macOS na komputerze marki Apple. Wygląda jednak na to, że na tę rewolucję dobrego klimatu już nie będzie. Przynajmniej do czasu, aż z jakiegoś trudnego do wyobrażenia sobie powodu, notebooki i desktopy znów będą wymieniane co dwa, trzy lata - zamiast niejednokrotnie co dziesięć lat i więcej. Choć i za tym trudno tęsknić - nie tylko z uwagi na ekologię, ale i nasze portfele.